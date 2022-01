Wir sind eine etablierte Bank in einem interessanten Marktumfeld und beschäftigen an fünf Standorten rund 50 MitarbeiterInnen. Um unseren Erfolgskurs im Sinne unserer KundInnen fortzusetzen, suchen wir zum baldigen Eintritt eine(n)

Bankstellenleiter/in (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

Sie haben Führungs- und Ergebnisverantwortung für die Bankstelle Sierndorf

Sie verkaufen auf Privatkunden zugeschnittene Produkte und forcieren Cross-Selling

Sie unterstützen die digitale Transformation

Sie beraten und betreuen unsere Privatkunden umfassend und professionell

Aufgrund Ihrer Potentialanalyse kooperieren Sie intensiv mit anderen Vertriebseinheiten

Sie akquirieren Neukunden und intensivieren bestehende Kundenbeziehungen

Sie repräsentieren unser Haus in der Gemeinde Sierndorf

Ihr Profil:

Fundierte Ausbildung bzw. umfassende Bankausbildung

Mehrjährige Erfahrung im Bankgeschäft

Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit

Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten

Ausgeprägtes Verkaufstalent sowie Freude am Verkauf

Hohe Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit und Flexibilität

Ertrags-, risiko- und kostenbewusstes Handeln

Ihre Chance:

Wir bieten Ihnen eine vielseitige und herausfordernde Aufgabe mit viel Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeit in einem motivierenden Arbeitsumfeld. Wenn Sie an einer Mitarbeit in einer erfolgreichen Regionalbank Interesse haben und die beschriebenen Anforderungen erfüllen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an info.32842@rbst.at.

Für diese Position bieten wir ein jährliches Bruttomindestgehalt von € 50.000,00 an. Entsprechende Berufserfahrung und Qualifikation werden berücksichtigt.

Unsere Adresse:

Raiffeisenbank Stockerau eGen

Rathausplatz 2, 2000 Stockerau

info.32842@rbst.at