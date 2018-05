Einer guten Bank sind Mitarbeiter wertvoll. Für die Sparkasse Baden sind sie ihr größtes Kapital.

Die Sparkasse Baden gehört zu den führenden Geldinstituten im Bezirk Baden. Seit 1868 verstehen wir uns als kompetenter, zuverlässiger und verantwortungsvoller Partner für unsere Kunden. Werden Sie Teil unserer langjährigen Erfolgsgeschichte.

Betreuer/Betreuerin Privatkunden

Als Kundenbetreuer/Kundenbetreuerin sind Sie für die umfassende und aktive Betreuung der bestehenden Kunden, den Verkauf von Leistungen im Finanzierungs-, Anlage- und Vorsorge-bereich sowie die Akquisition von Neukunden verantwortlich.

SIE:

haben die Reifeprüfung erfolgreich absolviert und verfügen bereits über Berufserfahrung

überzeugen mit Ihren kommunikativen Fähigkeiten und Ihren Umgangsformen

zeichnen sich durch hohe Einsatzbereitschaft, eine selbstständige Arbeitsweise und Freude am Verkauf aus

WIR:

bieten Ihnen ein interessantes und herausforderndes Aufgabengebiet

fördern Ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung

werden Einstufung und Gehalt auf Grund Ihrer fachlichen und persönlichen Kompetenz marktkonform und leistungsgerecht vereinbaren. Wir sind gesetzlich verpfl ichtet, das Mindestgehalt für diese Position, das nach KV-Einstufung bei EUR 30.813,86 brutto pro Jahr liegt, bekannt zu geben.

INTERESSIERT?

Senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung per Post an Sparkasse Baden, Personalabteilung, Hauptplatz 15, 2500 Baden oder per E-Mail an gerhard.lackner@sparkassebaden.at

Wir freuen uns auf Sie!

Was zählt, sind die Menschen. www.sparkassebaden.at