Die Marchfelder Bank eG ist eine unabhängige, leistungsfähige, eigenständige und flexible Universalbank im Marchfeld. Unsere Kunden betrachten wir als gleichwertige, eigenverantwortliche Partner, die wir durch qualifizierte Beratung, marktgerechte Produkte und umfassende Problemlösungen optimal servicieren möchten.

Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte und bewerben Sie sich auf die ausgeschriebene Position als

Experte Kreditrisikomanagement in Marktfolge (m/w/d)

Aufgaben

Eigenverantwortliche Analyse und Beurteilung von Kunden und deren Kreditanträgen

Professionelle Aufbereitung der Analysen für die Entscheidungsträger

Eigenständige Erstellung des zweiten Votums für Kreditentscheidungen

Unterstützung der Kundenbetreuer/innen bei fachlichen Fragen

Erkennen gefährdeter Engagements

Bearbeitung, Kontrolle und Freigabe von Ratings gemäß den internen Vorgaben

Überwachung der Einhaltung der Richtlinien für Ratingeinstufung und Sicherheitenbewertung

Überprüfung und Freigabe von Liegenschaftsbewertungen

Anforderungen

kaufmännische Ausbildung (HAK, betriebswirtschaftliches Studium / FH)

Fundierte Bankausbildung und rechtliches Know-how im Kreditgeschäft

Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in Kreditrisikomanagement

Sehr gute Anwenderkenntnisse in MS Office und Bankenprogrammen (Kredit, Liegenschaftsbewertung)

Eigeninitiative und Lösungsorientierung

Hohe soziale Kompetenz mit Diskursfähigkeit und interner Dienstleistungshaltung

gefestigte Persönlichkeit mit Standfestigkeit in der Argumentation

analytische, strukturierte sowie selbstständige Arbeitsweise

Unser Angebot

Sehr gutes Betriebs- und Teamklima

Spannende und herausfordernde Aufgaben mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Für diese Position ist ein Gehaltspaket ab EUR 55.000,-- brutto p.a. mit der Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung vorgesehen.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Foto, etc.) senden Sie per Mail an die

Marchfelder Bank eG

Marchfelder-Platz 1-2

2230 Gänserndorf

Martina Müllauer

E-Mail: martina.muellauer@marchfelderbank.at

Marchfelder Bank. Die Bank, die mich versteht.