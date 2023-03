Finanzleitung (w/m/d)

Die Keider Elektro GmbH ist ein in dritter Generation geführter Familienbetrieb mit Stammsitz in Mistelbach und Niederlassungen in Wien, Poysdorf, Wolkersdorf und Zistersdorf. Mit klaren Unternehmenswerten und Zukunftsvisionen steht das Unternehmen seit über 70 Jahren für Elektro- sowie Installationstechnik auf höchstem Niveau. Mit Kompetenz, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit sind die Mitarbeiter:innen der Keider Elektro GmbH sowohl für Privat- als auch für Gewerbe- und Industriekund:innen verlässlicher Partner. Im Sinne einer nachhaltigen Nachfolgeplanung und einer geordneten Übergabe wird nun auf Geschäftsführungsebene der Nachbesetzungsprozess gestartet, da sich die derzeitigen Eigentümer in absehbarer Zeit in den Ruhestand begeben werden.

Aufgaben

Gesamtverantwortung für die Finanzabteilung (inkl. Personalverrechnung) sowie das Controlling

Erstellung der Monats-, Quartals und Jahresabschlüsse für mehrere Firmen

Identifikation von Finanzrisiken und aktive Gegensteuerung

Weiterentwicklung von internen Prozessen

Kompetente Ansprechperson für die operative Geschäftsführung, Führungskräfte und für Externe

Vorausschauende Personalplanung und engagierte Personalentwicklung im eigenen Bereich

Fachliche Führungsverantwortung

Förderung der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit

Anforderungen

Kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise mit abgeschlossener Bilanzbuchhalterprüfung oder entsprechender Berufserfahrung

Mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzwesen und/oder Controlling

Führungserfahrung und Erfahrung mit modernen Personalmanagementmethoden

Ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Sehr gute Excel-Kenntnisse

Analytisches Kombinationsvermögen und hohe Zahlenaffinität

Strategisches sowie unternehmerisches Denken und Handeln

Hohe Eigeninitiative

Handschlagqualität

Fähigkeit, Mitarbeiter:innen zu führen und zu motivieren sowie Teamfähigkeit

Kommunikations- und Konfliktlösungskompetenz

Wenn Sie als kommunikative Führungspersönlichkeit und Teamplayer durch ihre Offenheit überzeugen und sich mit Ihrer Hands-on-Mentalität in ein zuverlässiges Unternehmen mit flacher Hierarchie einbringen wollen, freuen wir uns über die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Es erwartet Sie die Mitarbeit in einer spannenden Branche, ein familiäres Arbeitsklima sowie eine offene Unternehmenskultur.

Je nach Qualifikation und beruflicher Erfahrung wird ein Jahresbruttogehalt ab € 85.000,- sowie attraktive Benefits geboten.

Wir freuen uns über Ihre Online-Bewerbung!

Kontakt: Nadja Blenke, M.A. (+43/1/53700-2503) und Mag. Lara-Katharina Hammer (+43/1/53700-2664)

JETZT BEWERBEN!