Auch Quereinsteiger möglich

Bankinstitut Raum St. Pölten / Melk

Das Ohr am Markt, gewachsene Strukturen in der Region, eine starke Marke: damit haben wir uns das Vertrauen unserer Kunden über Jahrzehnte erarbeitet und zum klaren regionalen Marktführer entwickelt.

Als FirmenkundenbetreuerIn für unser Haus übernehmen Sie einen gepflegten Kundenstock, um ihn gezielt weiterzuentwickeln. Unsere Kunden – vorwiegend KMUs – sehen und suchen in Ihnen mehr als einen Partner für aktive wie passive Bankgeschäfte: als BeraterIn mit betriebswirtschaftlicher Expertise werden Sie den individuellen Bedürfnissen Ihrer Kunden gerecht und sichern gleichzeitig den Beratungs- und Betreuungsstandard, der uns vom Mitbewerb differenziert.

Als „Banker“ mit Verkaufsorientierung – gerne auch aus Spezialgebieten wie etwa Leasingfinanzierung, Factoring etc. – sind Sie optimal auf diese Herausforderung vorbereitet. Willkommen sind uns ebenso „UnternehmenspraktikerInnen“ ab Maturaniveau oder JungakademikerInnen (BWL) mit erster Berufspraxis - idealerweise aus Rechnungswesen oder Controlling - die in dieser Position den perfekten Einstieg in eine Bankkarriere finden. Ihr Wohnsitz im Bezirk St. Pölten-Melk unterstreicht Ihre Bindung an die Region. Mit einem angemessenen Jahresbruttogehalt ab EUR 40.000,00 zuzüglich variabler Anteile und attraktiven Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten unterstreichen wir unsere Wertschätzung für Ihren Einsatz. Deponieren Sie Ihr Interesse bitte direkt bei unserem Berater:

Dr. Mayr et Partners Personal- und Managementberatung GmbH

* 3100 St. Pölten, Josefstraße 3 | tel +43(2742) 700 31-0

* Bewerbungen unter: www.drmayr-personal.at/karriereangebote