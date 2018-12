GEMEINSAM SIND WIR STARK

Die Bank Burgenland ist Teil der GRAWE Bankengruppe und betreut als klassische Regionalbank Privat- und Firmenkunden in Ostösterreich. Wir bleiben nicht stehen – sondern entwickeln uns weiter und wir wollen SIE, damit Sie mit uns gemeinsam die Bankenbranche durch Innovationskraft gestalten.

Ihre Aufgaben:

Verantwortung und Durchführung des gesamten Recruiting-Prozesses

Überwachung sämtlicher Aktivitäten der Personalentwicklung (Mitarbeitergespräche, Feedbackgespräche, etc.)

Organisation und Administration interner, externer und gesetzlich verpflichtender Schulungen im Konzern sowie Wartung der HR Datenbanken

Verantwortung für das Vertragswesen, Gehalts- und Arbeitszeitmodelle, Reporting

Enge Zusammenarbeit mit der Gehaltsverrechnung sowie Mitarbeit in HR-relevanten Projekten

Ihre Anforderungen:

Entweder abgeschlossene FH oder zumindest wirtschaftliche Ausbildung mit Matura und Erfahrungen im Bereich Human Resources

Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen (Excel, Word, Power Point)

Empathische und serviceorientierte Persönlichkeit mit hoher Eigeninitiative, ausgeprägter Organisationsstärke und Hands-on-Mentalität

Gewissenhafter und lösungsorientierter Arbeitsstil sowie gute Kommunikationsfähigkeit

Aufgrund des Anforderungsprofils ergibt sich je nach Ausbildung und Berufserfahrung ein kollektivvertragliches Einstiegsgehalt ab EUR 32.000,00 im Jahr für eine Vollzeitbeschäftigung. Neben der Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechenden Qualifikationen bieten wir auch eine Reihe interessanter Zusatzleistungen an.

Wenn Sie an dieser spannenden Aufgabe interessiert sind, bewerben Sie sich am besten per E-Mail unter karriere@bank-bgld.at

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

z.Hd. Mag. Christina Kallinger

+43 2682 605 3254