Name des Institutes Die SPARKASSE KORNEUBURG AG zählt zu den erfolgreichsten und attraktivsten Arbeitgebern in der Region. Aufgrund des wachsenden Geschäftsvolumens ist es notwendig, auch unser Mitarbeiterteam zu vergrößern. Verwirklichen Sie Ihre Potentiale in unserem Institut, in dem die Werte Solidarität, Nachhaltigkeit und Nähe mit einer 150-jährigen Tradition ge- und erlebt werden.

Die Aufgaben

Als Privatkundenbetreuer/in sind Sie für die Betreuung und Intensivierung bestehender Kundenverbindungen verantwortlich.

Die Anforderungen

kaufmännische Ausbildung

Berufserfahrung in der Bankbranche mit aktivem Kundenkontakt

Hohe Verkaufs- und Kundenorientierung

ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und lösungsorientiertes Denken

Eigeninitiative und Flexibilität

Teamfähigkeit

Das Angebot

Wir bieten ein sehr interessantes und entwicklungsfähiges Aufgabengebiet. Das kollektivvertragliche Mindestgehalt beträgt monatlich EUR 2.300,-- brutto. Die tatsächliche Bezahlung hängt von Ihrer Ausbildung und Berufserfahrung ab.

Schriftliche Bewerbung Ihre schriftliche Bewerbung bitte an

Frau Beatrix Weiss

E-Mail: personal@korneuburg.sparkasse.at

Ende der Bewerbungsfrist 31.10.2019

Sparkasse Korneuburg AG

Sparkassenplatz 1

2100 Korneuburg

personal@korneuburg.sparkasse.at