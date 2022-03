Zur Verstärkung unseres Teams in Hainfeld suchen wir zum sofortigen Eintritt eine/n

Bauleiter/in

Ihre Aufgaben:

Selbständige Abwicklung der Baustellen technisch und wirtschaftlich inkl. Kalkulation, Auftragsvergabe, Arbeitsvorbereitung und Abrechnung

Führen und koordinieren des Personals

Projektnachbetreuung

Ihre Qualifikation:

Bautechnische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Mehrjährige Berufserfahrung, vorzugsweise mit fundiertem Know-How im Bereich der Spenglerei von Vorteil

Organisationstalent und Durchsetzungsstärke

Unser Angebot:

Eigenverantwortlicher und selbstständiger Arbeitsbereich

Arbeiten in einem dynamischen Team mit sehr gutem Betriebsklima

Weiterentwicklung zum Standortleiter möglich

Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Bruttoentgelt 2022 von € 3.360,17 mit Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

Bewerbung senden Sie bitte schriftlich an:

Schöpf Traismauer GmbH und Co KG, Fiali-Ring 20, 3133 Traismauer oder per E-Mail an office@schoepf.at