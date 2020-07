Die Raiffeisen-Lagerhäuser zählen zu den führenden Handels- und Dienstleistungsunternehmen in Österreich. WIR, das Lagerhaus Hollabrunn-Horn, sucht zur Verstärkung des Teams im Gebiet HOLLABRUNN-HORN einen engagierten

Bautechniker HOCHBAU (m/w)

ab sofort – Vollzeit

Ihr Aufgabengebiet:

SIE leiten kleinere und mittlere Bauprojekte selbst und wickeln Baustellen ab (z.Bsp. Neubau Einfamilienhäuser, Sanierungen oder Hallenbau)

SIE beraten und betreuen im Büro oder vor Ort unsere Kunden (Ausmessen der Baustelle,…) in technischer, kaufmännischer und personeller Hinsicht – auch Lieferanten im Bereich Materialdisposition

SIE begleiten und überwachen das Projekt (Kalkulation, Angebot, Bauabrechnung vorbereiten,…) bis zur finalen Bauabnahme mit dem Bauherrn

SIE arbeiten mit dem Betriebsleiter zusammen bei der Kunden Akquise

SIE unterstützen das Team bei Fragen in der Baustellenvorbereitung & Koordination der Personaleinsatzplanung

Ihre Qualifikation:

Abgeschlossene und fundierte bautechnische Ausbildung, z. Bsp. HTL Hochbau/Bautechnik, abgeschlossenes (bau-)technisches FH Studium

Rd. 5 Jahre Berufserfahrung in der Branche

Sehr gute Deutsch - sowie gute MS-Office-Anwenderkenntnisse (EXCEL) incl. Erfahrung mit Planungsprogrammen (AUER)

Flexible und kommunikative Persönlichkeit mit Abschlussstärke

Ihre Benefits:

Ein anspruchsvolles und spannendes Aufgabengebiet mit Führungsaufgaben

Mitarbeit und Weiterentwicklung in einem stabilen und erfolgreichen Unternehmen

Aus- und Weiterbildungsprogramme

Marktkonforme Entlohnung nach Qualifikation und Berufserfahrung

KV-Mindestgehalt monatlich AB € 2.724,00 brutto für 38,5h/Wo und die Bereitschaft zur Überzahlung

Wenn Sie Teamgeist besitzen und eine selbständige Arbeitsweise zu Ihren Stärken zählt, möchten wir Sie gerne kennen lernen!

INTERESSE an einer zukünftigen Mitarbeit? Dann schicken Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Motivationsschreiben) bevorzugter Weise online (Button oben rechts) oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5 2020 Hollabrunn

bewerbungen@hollabrunn.rlh.at