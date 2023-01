Die Landesimmobilien Burgenland GmbH (LIB) ist ein führendes burgenländisches Unternehmen, dessen Aufgabe darin besteht, den Wert der im Eigentum der LIB befindlichen Immobilien durch professionelle Entwicklungstätigkeit zu erhöhen, die entwickelten Flächen zu verwerten und bestmöglich die Verwirklichung einer zeitgemäßen Formensprache mit den Ansprüchen moderner Architektur an die heutige Arbeitswelt zu gewährleisten.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für die fundierte Abwicklung und Koordination unserer Bauvorhaben ab sofort eine/n Bautechniker/in für eine Vollzeitbeschäftigung in der Bauabteilung Bundesschulen/ Fach-hochschulen / Sport mit Dienstort Eisenstadt.

Ihre Aufgaben innerhalb der LIB

Unterstützung und Überwachung von Neubau-, Sanierungs-, Instandsetzungs- und Instandhaltungsprogrammen bei LIB-Projekten

Begleitende Kontrolle bzw. Ausübung der Bauaufsicht

Selbstständige Erstellung von Projektausschreibungen (inkl. Massenermittlungen, Leistungsverzeichnissen, Bestandsaufnahmen, technischen Dokumentationen und Projektberichten)

Tätigkeiten im Rahmen der Projektierung, Planung, Ausschreibung, Vergaben und Abrechnung

Zeichnerische und rechnerische Darstellung von Projekten

Projektübernahme von den Unternehmen bzw. Projektübergabe an die Nutzer:innen

Führen und protokollieren von Besprechungen mit Auftragnehmer:innen, Nutzer:innen bzw. Auftrageber:innen

Ihr Anforderungsprofil

Abgeschlossene bautechnische Ausbildung (z.B. HTL für Bautechnik etc.)

Erste bzw. erweiterte Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position

Selbstständige, zuverlässige, genaue und strukturierte Arbeitsweise

Unternehmerisches Denken und verantwortungsvolles Handeln

Sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit

Kenntnisse im Umgang mit Abrechnungs- und CAD- Programmen (MS-Office, MS Project, ABK, COOR, etc.) sind von Vorteil bzw. Bereitschaft sich diese anzueignen

Wissen im Bereich des BVergG sowie relevanter Baunormen und rechtlicher Grundlagen sind vorteilhaft

Bereitschaft für Dienstreisen innerhalb des Burgenlandes

Unser Angebot

Zusammenarbeit in einem dynamischen, engagierten Team mit erheblichem Entwicklungspotential

Interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit in einer sinnstiftenden Branche

Abwechslungsreiche Tätigkeit und unbefristete Stelle in einem flexiblen Umfeld

Kreatives Arbeiten bei vielfältigen LIB-Projekten und individuelle berufliche Gestaltungsmöglichkeiten

Möglichkeit für berufsbegleitende Weiterbildung (Seminare, Workshops)

Flexible Arbeitszeit und angenehmes Betriebsklima

In Anlehnung an den Kollektivertrag Bauindustrie beträgt der Mindestgehalt für diese Funktion EUR 2.892,- brutto pro Monat (14x) für eine Vollzeitbeschäftigung. Eine Bereitschaft zur Überzahlung (in Abhängigkeit von Vordienstzeiten und Qualifikation) und sonstigen Firmenbenefits ist vorhanden.

Kontakt

Wenn Sie in uns den richtigen Arbeitgeber für Sie erkannt haben, an der Stelle interessiert sind und die genannten Voraussetzungen mitbringen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Motivationsschreiben) mit dem Hinweis auf die offene Stelle „Bautechniker/in für die Bauabteilung Bundesschulen/Fachhochschule/Sport (m/w/d)“ bis spätestens 01.03.2023 an die Personalabteilung der Landesholding Burgenland an: bewerbung@landesholding-burgenland.at