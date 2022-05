Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für den Standort 3134 Nußdorf ob der Traisen

Betonbauer, Tiefbauer, Leitungs- und Straßenbauer m/w/d

Aufgabenbereich:

Abwicklung von Baustellen vorwiegend im Raum St. Pölten - Krems

Anforderungen:

Einschlägige Berufserfahrung

handwerkliches Geschick, technisches Interesse und Verständnis

genaues und sorgfältiges Arbeiten

Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Pünktlichkeit

Führerschein Klasse B und F

Bezahlung:

Kollektivvertrag des Baugewerbes Einstufung je nach Qualifikation, Überzahlung möglich

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an: tiefbau.nussdorf@swietelsky.at oder per Post an:

SWIETELSKY AG

ZNL Tiefbau Ost

Industriestraße 1-3, 3134 Nußdorf/Tr.

ÖSTERREICH

02783/50 331-2420