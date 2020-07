Die Stadtgemeinde Tulln sucht zur Verstärkung des Wasserwerks ab sofort eine(n)

Facharbeiter(in) Installateur

Anforderungsprofil:

• Abgeschl. Berufsausbildung mit mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung

• Ausbildung als Installateur mit vertieften Kenntnissen in der Steuerungs- und Regelungstechnik

• Sehr gute EDV-Kenntnisse

• Eigenständige, verantwortungsbewusste und flexible Arbeitsweise

• Führerschein B

Hauptaufgaben:

• Installationsarbeiten im Bereich der öffentlichen Wasserversorgung

• Wartung und Instandhaltung der Wasserversorgungsanlagen

• Bereitschaftsdienst für die gesamten kommunalen Ver-/Entsorgungsbetriebe

Das Dienstverhältnis wird (vorerst) auf die Dauer von 2 Jahren abgeschlossen und kann anschließend in ein unbefristetes Dienstverhältnis übergehen. Weitere Informationen finden Sie auf www.tulln.at. Bewerbungen bitte per Mail an: stadtamt@tulln.gv.at