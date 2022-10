Wir sind auf der Suche nach Fassader und Putzer, die selbstständig und trotzdem gut im Team arbeiten können. Eine Ausbildung als Facharbeiter oder zumindest Berufserfahrung in diesem Bereich wird vorausgesetzt.

Dieses Inserat richtet sich an einzelne Arbeiter sowie auch an Fassaden- bzw. Putzerpartien.

Der Mindestbruttolohn/Jahr beträgt € 32.500 lt. KV. Eine Überzahlung ist je nach Berufserfahrung möglich.

Bewerbungen richten Sie bitte an Herrn Rappersberger per Mail an office@rawa-bau.at oder Sie vereinbaren einen Vorstellungstermin unter 0676/ 704 13 68