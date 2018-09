Lust Teil eines großartigen Teams zu werden? Wollen auch Sie bei einem innovativen Handwerksunternehmen arbeiten?

Das Team der Firma Kollar sucht motivierte Fachkräfte zur Verstärkung: Installations- und Gebäudetechniker und Fliesenleger zur sofortigen Festanstellung. Was macht einen guten Arbeitsplatz aus?

Ein gutes Betriebsklima

Uns ist es wichtig, uns gegenseitig zu unterstützen, zu motivieren und bei Herausforderungen gemeinsam eine Lösung zu finden. Wir suchen Mitarbeiter, die selbst mitdenken und mitgestalten wollen.

Arbeitszeiten

Die Arbeitszeiten sind geregelt, allerdings ist bei Not am Mann auch Flexibilität erforderlich. Dafür kann an einem anderen Tag früher Schluss gemacht werden.

Ein sicherer Arbeitsplatz

Mit dem 150-jährigen Bestehen beweist der Familienbetrieb, dass sich die Mitarbeiter auf die Firma Kollar als sicheren und dauerhaften Arbeitgeber verlassen können. Um so lange am Markt bestehen zu können, sind Fortbildung und Lust auf neue Aufgaben Grundvoraussetzung für alle im Team.

Das Aufgabengebiet

Aufgrund der großen Anzahl an erneuerbaren, innovativen Heizsystemen und kreativen Bädern und Wellness-Oasen ist die Arbeit vielfältig und abwechslungsreich. Wir möchten einen positiven Beitrag in Sachen Klimaschutz leisten.

Kollar erfüllt das Image vom klassischen Rohrverleger schon lange nicht mehr. Stattdessen erwartet Sie ein spannendes und vielfältiges Arbeitsumfeld mit unzähligen Weiterbildungsmöglichkeiten und Chancen, sich beruflich zu verwirklichen.

Ihr Profil:

Abgeschlossene Ausbildung

Idealweiser Berufserfahrung in der Bauabwicklung

Spass an der Koordination von Projekten

Respektvoller Umgang mit Kollegen und Kunden

Leidenschaft und Engagement

Hausverstand

Interesse?

Schicken Sie Ihre Bewerbung per Post oder an maria@kollar.at, Tel. 0664 854 9900. Wir freuen uns auf unsere neuen Kollegen!

Entlohnung nach KV für Fliesenleger und Installateure bei abgeschlossener Lehre € 2.134,73 brutto – Bereitschaft zu Überbezahlung je nach Praxiserfahrung.