Wir sind ein in Auersthal angesiedelter Installationsbetrieb und Komplettanbieter für Badezimmer. Wir planen und bauen Badezimmer in allen Größen, für alle Ansprüche und bieten aber auch alle Installateur Dienstleistungen in den Bereichen Wärme, Wasser, Luft und Umwelt.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort einen Installateur in Vollzeit.

Aufgaben:

Rohinstallationen und Komplettierungsarbeiten im Privatkundenbereich

Neuinstallationen und Sanierungen in Altbauten

Wasser- und Gasleitungsinstallationen

Installation und Inbetriebnahme von Warmwasser- und Heizungsanlagen

Installation und Inbetriebnahme von Sanitäranlagen

Servicearbeiten an Geräten, Heizungs- und Sanitäranlagen

Qualifikationen

abgeschlossene Ausbildung als GWH-Installateur

mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung

selbständiges und genaues Arbeiten

technisches Verständnis und handwerkliches Geschick

sehr gute Deutschkenntnisse

Führerschein B

gültiger Impf- oder Immunitätsnachweis (COVID-19)

Wir bieten

attraktive Festanstellung in einem renommierten Unternehmen mit Zukunft

interessantes Aufgabengebiet und eigenverantwortliches Arbeiten

sehr gutes Betriebsklima in einem dynamischen Team

Kollegialität, Teamgeist und Zusammenhalt

Monatsbruttogehalt ab EUR 2.600 Es besteht eine Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Erfahrung und Qualifikation.

Kontakt

Ihre Bewerbung mit Lichtbild und Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an:

Peterschelka Haustechnik GesmbH

Herrn Herbert Peterschelka

Lagerhausstraße 15-17

2214 Auersthal

herbert@peterschelka.at