Hasslinger ist ein mittelständisches, innovatives Unternehmen, welches sich seit bald 100 Jahren mit Leidenschaft dem Thema Fenster & Türen in bester Qualität widmet. Für unser Team am Firmensitz in Wiener Neustadt suchen wir engagierte Menschen mit Leidenschaft fürs Handwerk.

Außendienstmitarbeiter Fenstervertrieb

für das Gebiet Burgenland und Wien

Projekt-Leiter / Techniker Fenstergewerk

für die Abwicklung von Fensterprojekten

Detailierte Stellenbeschreibungen finden Sie auf unserer Website unter www.hasslinger.at/jobs

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Hasslinger GmbH

2700 Wr. Neustadt

Rebengasse 1-7

Tel. 02622 / 28 666

office@hasslinger.at