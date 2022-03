Als erfahrener Holzbaubetrieb führen wir die Zimmerei Fuchs in fünfter Generation als Familienbetrieb. Vor über 130 Jahren wurde der Betrieb im Jahr 1889 in Klosterneuburg gegründet und hat schon die unterschiedlichsten Zeiten und Veränderungen erlebt! Flexibilität ist uns schon immer wichtig – nicht erst in sich so schnell ändernden Zeiten wie heute.

So abwechslungsreich wie wir, sind auch unsere Tätigkeiten: Neben klassische Konstruktionsarbeiten und Sanierungen ist auch der Holzbau nach individuellen Vorstellungen am Programm. Unsere Kunden betreuen wir von der Ideenfindung über Beratung und Umsetzung bis zur Fertigstellung – So erstellen wir unsere Werke von Anfang an bis zum: Wow, es ist fertig!

Wir arbeiten im familiären Team – Jeder hat die Möglichkeit sich individuell einzubringen und mitzugestalten.

Du hast Erfahrung als Zimmerer oder Vorabeiter? Bringst gerne deine innovativen Ideen ein in der Umsetzung und bist ein echter ‚Macher‘?

All das und viel mehr kannst du bei uns im Betrieb einbringen – wir stellen ab sofort Zimmerer ein!

Melde dich bei uns: info@holzfuchs.at