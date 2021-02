WIR SUCHEN ZUM SOFORTIGEN EINTRITT:

INSTALLATEUR

(Gas-, Wasser-, Heizung)

UM ROHRBRÜCHE UND LECKSTELLEN an Wasser- und Heizungsleitungen, Industrie- und Lüftungsanlagen, undichten Mauern, Soleleitungen uvm.

mittels Spezialkameras und Spürgas ZU FINDEN.

Die Firma SHS Ing. GEIST GmbH ist seit 25 Jahren spezialisiert auf zerstörungsarme Leckortung. Unsere Installateure suchen, finden und

dokumentieren Rohrbrüche und Leckstellen. Die Schadensbehebung erfolgt nicht durch unser Team.

WIR BIETEN:

Sicherer Arbeitsplatz & ganzjährige Anstellung

Gutes Arbeitsklima in einem jungen Team

Sehr gute Verdienstmöglichkeit – leistungsorientierte Bezahlung mindestens laut Kollektivvertrag mit Bereitschaft zur Überzahlung

Abwechslungsreich

Teamevents

Firmenauto & Firmenhandy

Die Einschulung erfolgt durch unsere Experten.

Die Anforderungen an Sie:

Abgeschlossene Lehre zum Installateur oder Fachschule inkl. Berufserfahrung

Gepflegtes, freundliches, selbstbewusstes Auftreten

Verlässliches, selbstständiges, serviceorientiertes Arbeiten

Gute Deutschkenntnisse

Führerschein B inkl. Reisebereitschaft ges. NÖ & Wien

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte samt Lebenslauf, Foto und Zeugnissen via Email an eva@geist.co.at oder per Post an SHS Ing. Geist – Eva Geist, Hauptplatz 2, 3741 Pulkau