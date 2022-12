DU SCHRAUBST GERN AN GROSSEN FAHRZEUGEN?

UNSER LAGERHAUS Hollabrunn-Horn sucht zur Verstärkung für das Team in der Werkstätte HOLLABRUNN eine/n



Landmaschinen Techniker (m/w)

Ab sofort - Vollzeit

Ihre Herausforderung:

Reparatur & Instandsetzung von Traktoren und Landmaschinen aller Marken - hauptsächlich John Deere und Grimme Erntemaschinen

Kundenberatung

Zusammenarbeit mit Kollegen für die Rechnungserstellung



Ihre Qualifikation:

Abgeschlossene Berufsausbildung - Lehre LM/KFZ/LKW

Praktische Berufserfahrung erwünscht

Selbständiger Arbeitsstil mit guten Umgangsformen

Gutes Deutsch in Wort und Schrift, Führerschein B& F; C & E von Vorteil



Wir bieten:

Einen sicheren Arbeitsplatz mit Mitarbeitervergünstigungen

Ein gutes Betriebsklima mit langfristiger Ausrichtung

Wir bezahlen über Mindestkollektivvertrag € 2.562,- Basis 38,5h/Wo, mit Bereitschaft zur Überzahlung - abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung



Interessiert an deiner Karriere zu SCHRAUBEN?

Dann KLICK und SCHICK deine Bewerbungsunterlagen bevorzugt ONLINE (Button oben rechts) oder per Post an die Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn Horn eGen



z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5

2020 Hollabrunn



Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.