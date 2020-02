Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten.

Wir suchen ab sofort an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) für unserer IT-Abteilung einen engagierten

Lehrling IT - Betriebstechnik (m/w/d)

Was du bei uns lernst:

1st Level IT-Support für unsere Anwender/-innen, PCs und Drucker

Server- und Netzwerkbetreuung am Hauptstandort sowie an den Rechenzentren

Verwaltung und Wartung der unternehmensweiten IT-Infrastruktur

Mitarbeit bei innovativen IT-Projekten

Was du mitbringst:

Faszination für IT und Digitalisierung

Technisches Interesse

Ambition, die IT- und Support-Landschaft eines Unternehmens aus dem Bereich der erneuerbaren Energien kennen zu lernen

Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse

Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Engagement

Spaß an Teamwork

Interesse an erneuerbarer Energie



Für diese Position suchen wir einen Lehrling, der richtig durchstarten und mit Begeisterung und Engagement den Ausbau der Windkraft vorantreiben möchte. Wir bieten ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Entwicklungsperspektive in einem zukunftsorientierten Markt.

Die kollektivvertragliche Lehrlingsentschädigung beträgt EUR 634,88,- brutto pro Monat im 1. Lehrjahr bis zu EUR 998,40 im 4. Lehrjahr.