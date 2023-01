Die Maschinenring-Gruppe gehört mit österreichweit über 5000 Mitarbeiter/innen und 43.000 Dienstleistern zu den führenden Dienstleistungsunternehmen im ländlichen Raum. Von Grünraum- und Winterdienst, über Forst- und Energiedienstleistungen, bis hin zu individuellen Personallösungen für Klein- und Mittelbetriebe am Land ist der Maschinenring ein starkes Unternehmen in verschiedenen wachsenden Branchen. Für unseren Kunden im Bezirk Zwettl suchen wir ab sofort eine/n:

Maurer Fachkraft (m/w/d)

Was du tun wirst:

Schalen

Betonieren

Mauern

Verputzen

Was du mitbringst:

Abgeschlossene Berufsausbildung als Maurer

Mehrjährige Berufserfahrung von Vorteil

Selbständiges Arbeiten

Belastbarkeit und körperliche Fitness

Teamgeist

Flexibilität

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Führerschein B und eigenes KFZ zum erreichen des Arbeitsortes

Was du davon hast:

Es erwartet Sie eine herausfordernde Tätigkeit in einem krisensicheren Unternehmen. Laut dem KV Baugewerbe gilt für diese Position ein Mindestentgelt von € 16,02/h Brutto exkl. Diäten. Selbstverständlich bieten wir bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung eine Überzahlung an. Die Arbeiten finden alle in der Region statt, mit täglicher Heimkehr!

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt gleich online unter der Job Nr. 8471 auf www.maschinenring-jobs.at . Wir freuen uns auf dich!

Dein Kontakt

Maschinenring Zwettl-Weitra

Pater Werner Deibl Strasse 4

3910 Zwettl

M: 0664 411 12 96

reinhard.zeilinger@maschinenring.at