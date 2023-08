Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Marbach suchen wir ab sofort eine/n

Montagetischler Fachkraft und Hilfskraft (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du bist für die fachliche Montage von Türen und Fenstern zuständig bzw. hilfst du dabei tatkräftig mit

Du hilfst beim Verladen und Entladen der Materialen mit

Auch das Vertragen der Fenster und Türen gehört zu deinen Aufgaben

Du erledigst einfache Arbeiten nach Anweisung auch selber bzw. gibst du die Anweisungen dafür weiter und überwachst die Durchführung

Was du mitbringst:

Berufserfahrung oder Quereinsteiger? - egal Hauptsache du bist motiviert

Du bist körperlich fit und packst gerne mit an

Im besten Fall hast du einen Führerschein B und ein eigenes Auto

Zum Verstehen der Arbeitsanweisungen hast du gute Deutschkenntnisse

Was du davon hast:

Regionaler Arbeitsplatz: im Firmenbus zum Arbeitsplatz - je nach Gegebenheiten ist auch ein Zusteigen unterwegs möglich

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Zusatzunfallversicherung: Einfach sicher mit dem Schutz einer Zusatzkollektiv-Unfallversicherung.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich

Der KV für das Bauhilfsgewerbe sieht eine Mindestbezahlung von € 13,48 brutto/Std. für den Helfer und € 16,31 brutto/Std. für die Fachkraft vor, zuzüglich Diäten und anfallender Zulagen.

Wir haben dein Interesse geweckt ?

Dann bewirb dich jetzt unter www.maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 15952.

Wir freuen uns auf dich !

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Gerlinde Horvath

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

D: 05906033810

gerlinde.horvath@maschinenring.at