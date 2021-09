Ihr Aufgabengebiet:

Organisation und Überwachung der Baustellen

Führung von unterstellten Mitarbeitern

Anforderungen:

Abgeschlossene Berufsausbildung in einem Bauberuf

idealerweise Polierausbildung

Teamfähigkeit und guter Umgang mit Kunden

Sehr gute Deutschkenntnisse

Führerschein B (idealerweise E)

Unser Angebot:

Einsatzorte in Niederösterreich und Wien

eine vielseitige, anspruchsvolle Tätigkeit

ein zuverlässiges & motiviertes Team

ein etabliertes Unternehmen in Prinzersdorf

Bruttojahresgehalt lt. KV von € 39.000,- auf Basis einer Vollbeschäftigung. Überzahlung je nach Qualifikation.

Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbung an:

RaWa-Bau GmbH, Walter Rappersberger an office@rawa-bau.at oder rufen Sie an unter 0676/704 13 68