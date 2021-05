Die Raiffeisen-Lagerhäuser zählen zu den führenden Handels- und Dienstleistungsunternehmen in Österreich. UNSER Lagerhaus Hollabrunn-Horn sucht zur Verstärkung des Baucenter Teams für EGGENBURG/HOLLABRUNN einen engagierten

PROFI Berater Bauplanung (m/w)



ab sofort – Vollzeit

Ihr Aufgabengebiet:

SIE erstellen individuelle Planungen von Häusern (Entwurf-, Einreich- und Ausführungsplanung)

SIE beraten und betreuen in unserer Zentrale in Hollabrunn oder vor Ort bei unseren Kunden und Interessenten im Gebiet von Horn bis Stockerau

SIE begleiten das Projekt bis zur Realisierung (von Planung bis zum Auftrag)

SIE helfen unseren Kunden ihre Hausträume wahr werden zu lassen

Ihre Qualifikation:

Abgeschlossene und fundierte bautechnische Ausbildung, z. Bsp. HTL Hochbau/Bautechnik, abgeschlossenes (bau-)technisches Studium

Einige Jahre Berufserfahrung in der Branche

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute MS-Office-Anwenderkenntnisse incl. Erfahrung mit Planungsprogrammen (AutoCad, ArchiCad)

Flexible und kommunikative Persönlichkeit mit Abschlussstärke

Ihre Benefits:

Ein anspruchsvolles und spannendes Aufgabengebiet

Mitarbeit und Weiterentwicklung in einem stabilen und erfolgreichen Konzern

Permanente Aus- und Weiterbildung

Marktkonforme Entlohnung nach Qualifikation und Berufserfahrung

​KV-Mindestgehalt monatlich EUR 2.580 brutto 38,5h/Wo und die Bereitschaft zur Überzahlung

Wenn Sie Teamgeist besitzen und eine selbständige Arbeitsweise zu Ihren Stärken zählt, möchten wir Sie gerne kennen lernen!

Bei Interesse an einer zukünftigen Mitarbeit in einem erfolgreichen österreichischen Unternehmen schicken Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Motivationsschreiben, ev. Portfolio) bevorzugter Weise online oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5

2020 Hollabrunn

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at