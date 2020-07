Projektleiter Bauprojekte (w/m/d)

Vollzeit (40Std/W)

Klosterneuburg (Vienna), Austria

€ 2.600,00* brutto/Monat

IST Austria is growing. Grow with us!

IST Austria ist ein kontinuierlich wachsendes internationales Institut für Spitzenforschung in den Life Sciences, der Mathematik und Informatik sowie der Physik und Chemie. Wir suchen engagierte Fachexpert_innen aus der ganzen Welt, die unsere Wissenschaftler_innen bei ihrer exzellenten Forschungsarbeit unterstützen. Auf einem wunderschönen Campus bieten wir vielfäligte Möglichkeiten für persönliches Wachstum in einer stabilen Arbeitsumgebung. Dieses Video gibt Einblicke!

Ihre Aufgaben

Construction & Maintenance betreut die Gebäude und Anlagen am Campus des IST Austria. Die Division ist für die Bereiche Hochbau, Haustechnik, Elektrotechnik, MSR, Sicherheit und Zutritt zuständig. Zudem ist die Abwicklung bei Neubau- und Umbauprojekten eine zentrale Aufgabe.

Nutzervertretung bei Neu- und Umbauten im wissenschaftlichen Bereich (Büro-, Laborgebäude und Forschungsinfrastruktur)

Bedarfserhebung, Plausibilisierung und Lösungsentwicklung hinsichtlich der Anforderungen der Nutzer

Eigenständige Abwicklung von Umbauprojekten

Qualitätskontrolle sowie zeit- & kostengerechte Umsetzung von Bauvorhaben

Erstellung von Maßnahmenplänen zur Wartung/Instandhaltung der fertiggestellten Projekte

Verantwortung für die Einhaltung behördlicher und gesetzlicher Bestimmungen und technischer Vorgaben (zB AN-Schutz, Brandschutz, Bescheidauflagen)

Ihr Profil

Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Hochbau oder HKLS (zB. HTL, FH)

Mehrjährige Erfahrung in der Planung und Abwicklung von Bauprojekten

Erfahrung im forschungsnahen Umfeld, speziell Laborbau von Vorteil

Gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Zuverlässige, selbstständige, organisierte und lösungsorientierte Arbeitsweise

Kommunikationsstärke, Teamplay und hohe Serviceorientierung

Ihre Benefits

Aus- & Weiterbildung

Kantine

Kinderbetreuung

Kostenloser Shuttlebus

Gesundheitsmaßnahmen

Betriebliche Altersvorsorge

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte per E-Mail an recruiting@ist.ac.at

Eine Überzahlung ist je nach Ausbildung, Qualifikation und Berufserfahrung möglich. Informationen zur gesetzeskonformen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch IST Austria finden Sie auf www.ist.ac.at/datenschutz.

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg

Tel.: +43 (0) 2243 9000-0 | www.ist.ac.at