UNSER LAGERHAUS – DIE KRAFT FÜRS LAND

DU KENNST DICH AUS MIT FENSTER UND TÜREN?



Wir verstärken unser Team und suchen dich!

Servicetechniker Elemente (m/w/d)

Horn oder Hollabrunn

DEINE Aufgaben:

DU berätst unsere Kunden rund um Fenster, Beschattung, Türen & Tore

DU machst Servicearbeiten an Fenstern, Türen und Garagentoren

DU wickelst Zusatzverkäufe und Kleinaufträge ab

DU kannst dich selbst organisieren bei deinen Kundenterminen – DAS IST deine WIN-WIN Situation!



DEIN Profil:

Kommunikative und technisch versierte Persönlichkeit

Erste Berufserfahrungen erwünscht

Selbständigkeit liegt dir!



Wir bieten DIR:

Eine fundierte Einschulung auf unsere Produkte und IT Technik

Einen sicheren Arbeitsplatz in deiner Nähe

Homeoffice Möglichkeit & Servicefahrzeug

Weiterbildungen im Elemente Bereich

Du profitierst von Mitarbeitervergünstigungen

Wir bezahlen ein marktkonformes Gehalt, über Kollektivvertrag, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung; lt. KV RLH Arbeiter ab € 40.000 br./Jahr, Basis 38,5h/Wo



AN ALLE DIE GERN UNABHÄNGIG ARBEITEN WOLLEN:

SCHICK DEINEN LEBENSLAUF online oder per Post an die



Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn



Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.