Zur Verstärkung unserer Mannschaft suchen wir

Silomeister m/w

Ihre Hauptaufgaben:

Betrieb und Betreuung des Getreidesilos /-Iagers

Einhaltung der Hygienestandards

Instandhaltung und Wartung der Silozellen und des Lagers

Mitarbeit bei der Lageroptimierung

Warenausgabe und Kundenbetreuung im Lager

Warenübernahme von Lieferanten

Ihr Profil:

Ordnungsbewusstsein, Flexibilität, Zuverlässigkeit, Engagement und Eigeninitiative

Kundenorientiertes und freundliches Auftreten

großes Interesse an der Landwirtschaft mit idealerweise landwirtschaftlicher oder technischer Ausbildung

Einsatzbereitschaft während der Übernahmesaison

Staplerschein

Abgeschlossene Berufsausbildung und Bereitschaft zur betriebsinternen Weiterbildung

Wir bieten eine Einstufung gemäß Kollektivvertrag für Handelsarbeiter mit der Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung am besten per E-Mail. Anfragen gerne auch per Telefon.

Weinwurm GesmbH, z.Hd. Herrn Dipl.lng. Wilfried Weinwurm

A-2181 Dobermannsdorf, Palterndorfer Straße 75

Telefon: +43 2533/89412, e-mail: office@weinwurm.cc