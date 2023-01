Die Maschinenring-Gruppe gehört mit österreichweit über 5000 Mitarbeiter/innen und 43.000 Dienstleistern zu den führenden Dienstleistungsunternehmen im ländlichen Raum. Von Grünraum- und Winterdienst, über Forst- und Energiedienstleistungen, bis hin zu individuellen Personallösungen für Klein- und Mittelbetriebe am Land ist der Maschinenring ein starkes Unternehmen in verschiedenen wachsenden Branchen. Wir arbeiten als Team zusammen und unterstützen unsere Auftraggeber dabei, ihre Projekte erfolgreich zu realisieren. Ab März für eine Firma mit Standort in Krems an der Donau, einen

Stahlbau-Monteur/in für Straßensicherheit für Einsätze österreichweit (m/w/d)

Was du tun wirst:

In dieser Funktion bist du mit einem Team österreichweit unterwegs um hochwertige Produkte im Bereich Stahlbau zu montieren.

Was du mitbringst:

Idealerweise hast du bereits eine Metalltechnik Ausbildung oder die Bereitschaft zum Erlernen neuer Fertigkeiten und Kenntnisse.

Du bist ein gute Teamplayer, denn nur so können wir bestmöglich arbeiten und damit Hand in Hand die besten Resultate erzielen.

Für dich ist Flexibilität in Bezug auf Reisebereitschaften und auswärts Übernachtungen kein Hindernis.

Du besitzt den Führerschein der Klasse B, idealerweise auch die Klasse C oder E-B.

Was du davon hast:

Wir bieten dir einen vielseitigen, interessanten und anspruchsvollen Aufgabenbereich.

Du bist in einem starken und erfolgsorientierten Unternehmensfeld eingebettet, verbunden mit einer langfristigen Vollzeit Anstellung und einem interessanten Weiterbildungs- und Entwicklungsprozess.

Eine faire Bezahlung abhängig von Ausbildung, Qualifikation und Berufserfahrung.

Entlohnung pro Stunde beträgt brutto 13,79€ laut Kollektiv + Zulagen und hinzukommenden Diäten, wieviel du mehr Verdienst hängt von dir und deiner Ausbildung ab

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online unter www.maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 13901. Wir freuen uns auf dich!

Dein Kontakt

Maschinenring Krems-Gföhl

Georg Mößlinger

Lerchenfenfelderstraße 20, 3500 Krems

T: 059060/ 32821, georg.moesslinger@maschinenring.at