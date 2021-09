Trockenbauer (w/m/d)

Vollzeit (40 Std/W) Klosterneuburg (Wien) € 2.400* brutto/Monat

IST Austria is growing. Grow with us! IST Austria ist ein kontinuierlich wachsendes internationales Institut für Spitzenforschung in den Life Sciences, der Mathematik, der Informatik sowie der Physik. Wir suchen engagierte Fachexpert_innen aus der ganzen Welt, die unser Ziel von exzellenter Forschung und modernem Science Management unterstützen. Auf einem wunderschönen Campus bieten wir vielfältige Möglichkeiten für persönliches Wachstum in einer stabilen Arbeitsumgebung. Dieses Video gibt Einblicke!

Ihre Aufgaben

Die Abteilung Construction & Maintenance betreut die Gebäude und Anlagen am Campus des IST Austria. Die Division ist für die Bereiche Hochbau, Haustechnik, Elektrotechnik, MSR, Sicherheit und Zutritt zuständig. Zudem ist die Abwicklung bei Neubau- und Umbauprojekten eine zentrale Aufgabe. Für den weiteren Ausbau unseres Campus suchen wir eine_n Allrounder_in für die Bereiche Trockenbau, Malertätigkeiten und allgemeine Instandhaltung.

Trockenbau- und Malerarbeiten im Zuge von Umbau- und Ausbauprojekten

Allgemeine Handwerkstätigkeiten, Ausbesserungs- sowie Instandhaltungsarbeiten am Campus

Beseitigung von Gebäudeschäden im Innenbereich

Mitarbeit bei Service-, Inspektions- und Wartungsarbeiten

Allgemeine Montagearbeiten

Laufende Qualitätskontrolle und Mängelbearbeitung

Ihr Profil

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Trockenbau und mit Malertätigkeiten

Handwerkliches und gestalterisches Geschick

Selbstständige, saubere und genaue Arbeitsweise

Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil – wir unterstützen Sie mit internen Englischkursen

Gute Umgangsformen und Kommunikationsfreude

Ihre Benefits

Aus- & Weiterbildung

Kantine

Kinderbetreuung

Kostenloser Shuttlebus

Gesundheitsmaßnahmen

Betriebliche Altersvorsorge

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte per E-Mail an recruiting@ist.ac.at

* Eine Überzahlung ist je nach Ausbildung, Qualifikation und Berufserfahrung möglich. Informationen zur gesetzeskonformen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch IST Austria finden Sie auf www.ist.ac.at/datenschutz.

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg Tel.: +43 (0) 2243 9000-0 | www.ist.ac.at