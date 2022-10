Neu: Modulare Outdoorküche Produkt-Details Produkt-Details

Der Alltag verlagert sich immer mehr ins Freie, im Sommer wird draußen gefeiert, gegrillt und die gemeinsame Zeit mit Freunden und Familie intensiv im Außenbereich genossen. Seit diesem Jahr stehen speziell auch Outdoorküchen im Fokus.

Dadurch ist es nicht mehr notwendig, separat alles in der Küche vorzubereiten und die Gäste alleine draußen sitzen lassen zu müssen. Auch wenn jetzt der Winter naht, gilt es, bereits jetzt ans Frühjahr zu denken und aktuelle Angebote zu nutzen!

Ideale Lösung für Weber Grill Fans

Für alle Weber Fans gibt es ab sofort die ideale Lösung: Kompatibel und zertifiziert mit Weber Grills gibt es nun ganz neu die BBQ Kitchen, ein Unternehmen aus Österreich mit Produktion in Deutschland.

Ein modulares Anbausystem ermöglicht es, seine Outdoorküche ganz individuell nach den jeweiligen Wünschen und Möglichkeiten zusammenzustellen und so seinen Gasgrill um eine perfekt durchdachte Küche für den Außenbereich zu erweitern. Ab sofort findet man alles in einer Outdoorküche direkt auf der Terrasse.

BBQ Kitchen für Weber Gasgrills geeignet

Mit den passenden Anbaukits eignet sich die BBQ Kitchen für die meist gefragtesten Gasgrills von Weltmarktführer Weber. Aktuell ist der Einbau bereits bei Grills der Serien Spirit, Genesis und Summit möglich.

Zusätzlich bietet die BBQ Kitchen auch Ergänzungsmöglichkeiten, um die smarten Weber Gadgets, wie Weber Connect, perfekt integrieren zu können. Auch der Einbau von Kühlschränken oder ein Wandverbau sind möglich.

Modulvarianten werden kombiniert

Die BBQ Kitchen besteht aus 6 verschiedenen Modulvarianten – diese können ganz beliebig kombiniert und ergänzt werden. Angeboten werden ein 2-fach Ladenmodul, ein Türmodul, ein Gaskochermodul für den Weber Seitenkocher, ein Spülmodul, ein Eckmodul und ein Kühlschrankmodul.

Verfügbar ist die BBQ Kitchen in Wien & Niederösterreich exklusiv in den Weber Stores by Grill & Co. Im Weber Original Store Wien Süd gibt es ab sofort ein eigenes BBQ Kitchen Studio und auch in Wien Nord sind die Outdoorküchen ausgestellt. Die Teams der Weber Stores stehen zur professionellen Beratung, aber auch zur individuellen Detailplanung zur Verfügung. Zudem werden auch Serviceleistungen wie Aufbau oder Lieferung angeboten.

Dieser Gasgrill ist mit sieben Modulen ausgestattet. Foto: BBQ Kitchen GmbH

