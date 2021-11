Wir b(r)auen auf Regionalität. Auch bei der Mitarbeitersuche!

Wenn Tradition und moderner Unternehmensgeist zusammenspielen, bildet das eine gute Grundlage für Erfolg. Kommen ein idealer Standort und begabte Mitarbeiter mit starker Loyalität und Motivation dazu, kann daraus eine große Erfolgsgeschichte werden. Wie die der Privatbrauerei Zwettl. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Gestaltung der Zukunft werden kontinuierlich geschaffen.

Die Zwettler Brauerei präsentiert sich als topfittes Unternehmen mit ausgeprägter Orientierung zu den Kunden in Gastronomie und Getränkegroßhandel, profunder Entwicklungsstrategie, gelebter Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft, vielfältigen Programmen zur Mitarbeiterentwicklung und intensiver Vernetzung in Partnerschaften.

Die Dynamik des Unternehmens geht nicht nur von der Geschäftsführung aus, sondern auch von hochmotivierten Mitarbeitern. Von den Bierführern bis zu den Servicetechnikern, von den Kundenbetreuern bis zur Verwaltung und zum Management wird die Marke Zwettler mit großem Einsatz vorangebracht. Aktuell sind 120 Mitarbeiter am Erfolg beteiligt, was die Privatbrauerei Zwettl zu einem der größten Arbeitgeber im Wirtschaftsraum Waldviertel macht.

Vielfältige Angebote. Die Zufriedenheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter stehen an oberster Stelle. Daher wurden über die Jahre immer wieder neue Angebote etabliert und Maßnahmen für die Mitarbeiter gesetzt. Diese reichen von Betriebsausflügen, dem jährlichen Sommerfest und der Weihnachtsfeier, über kostenlose Getränke im Betrieb, hochwertige Dienstkleidung, top Arbeitsequipment, vergünstigte Getränke für zu Hause, und vieles mehr.

Ebenso steht die Gesundheit der Mitarbeiter im Fokus. Deshalb wurde mit der Initiative betriebliche Gesundheitsförderung unter dem Motto „Wir b(r)auen auf Gesundheit“ gestartet. Hier bekommen zukünftig, unterstützt durch Profis, Mitarbeiter regelmäßig Tipps zu den Themen Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit.

„Unsere Mitarbeiter liegen uns am Herzen. Gemeinsam mit ihnen gestalten wir unser Unternehmen stetig weiter.“

Isabella Schwarzinger, MA, Leitung Human Resources

Jetzt auch per App. Auch in Sachen Digitalisierung ist die Privatbrauerei Zwettl auf dem neuesten Stand. Nun wurden die bestehenden Tools um die Mitarbeiter-App „Zwettler intern“ erweitert. Damit bekommen Mitarbeiter alle relevanten Informationen in Echtzeit zur Verfügung gestellt. Außerdem können dort anonym Vorschläge abgegeben werden, Umfragen durchgeführt werden – und es gibt eine Chatfunktion. Die Zeiterfassung, die Verwaltung der Abwesenheiten und der Abruf des Lohn-/Gehaltszettels erfolgt ebenso über eine App. Dies erleichtert die interne Kommunikation und somit den Arbeitsalltag und die Zusammenarbeit im Team.

