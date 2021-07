(Bilanz-)BuchhalterIn gesucht

Sie wollen sich den langen Arbeitsweg zur Steuerberatungskanzlei in Wien mit Bahn oder PKW ersparen? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Wir haben Einiges zu bieten:

Unser Büro liegt im Zentrum von Wolkersdorf und ist öffentlich und mit dem Auto (A5) ohne Stau gut erreichbar.

Wir sind eine stetig wachsende Steuerberatungskanzlei, die besonderen Wert auf das MITeinander legt – unsere MitarbeiterInnen arbeiten nicht für uns, sie arbeiten MIT uns.

Sie werden in unser TEAM aufgenommen, das Ihnen die besten Voraussetzungen bietet, sich zum Experten weiterzuentwickeln. Wir unterstützen Sie gerne dabei Ihre Ausbildungsziele zu erreichen, denn wissen kann man nie genug!

Digitalisierung und Flexibilität sind für uns keine Fremdwörter sondern gelebte Praxis.

Ihre Entlohnung liegt mit Sicherheit über dem KV-Gehalt, da wir Ihre Vorerfahrungen und besonderen Qualifkationen selbstverständlich berücksichtigen.

Ihr Aufgabengebiet ist breit aufgestellt: Sie übernehmen selbständig, aber mit unserer vollen Unterstützung die Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen, Bilanzen und Steuererklärungen für unsere Klienten aus unterschiedlichsten Rechtsformen, Branchen und Größen und unterstützen uns auch bei den laufenden Buchhaltungen.

Was wir uns von Ihnen wünschen?

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK, HBLA, etc.) und/oder Ihre Prüfung zur/zum (Bilanz-)BuchhalterIn bereits erfolgreich absolviert

Digitale Affnität und sehr gute Erfahrungen im Umgang mit Excel versetzt uns in Begeisterung

Das abwechslungsreiche Arbeiten in einer Steuerberatungskanzlei fasziniert Sie

Sie sind ein Teamplayer, haben keine Scheu Ihre eigenen Ideen bei uns einzubringen, möchten generalistisch agieren und sich weiterentwickeln – und das langfristig in unserer Kanzlei

So können Sie sich bewerben:

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen einfach per E-Mail an: Erwin Klaus, e.klaus@klaus-stb.at

Mag. Erwin Klaus Steuerberatungs GmbH

2120 Wolkersdorf, Withalmstraße 1/3/7

E-Mail: offce@klaus-stb.at

Tel: +43 2245 5409