Wir, die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei Stixenberger, suchen zur Verstärkung unseres Teams für jeweils 40 Wochenstunden eine/einen

Bilanzbuchhalter / Personalverrechner (m/w)

sowie eine/einen

Buchhalter / Digital Accountant / Personalverrechner (m/w).

Dein Profil

abgeschlossene Bilanzbuchhalter- bzw. Buchhalter- und idealerweise

Personalverrechnerausbildung (WIFI/BFI/KSW)

selbständige Arbeitsweise und Verantwortungsgefühl für den Klienten

Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Stressresistenz

Deine Aufgaben - als Bilanzbuchhalter/in

erstellen von Jahresabschlüssen, Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen und Steuererklärungen

steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Beratung unserer Klienten

Abwicklung von Betriebsprüfungen

Korrespondenz und Kontakt mit Behörden

Gehalt lt. KV ab € 2.000,00 brutto für 40h/Woche, tatsächliche Bezahlung von Qualifikation und Berufserfahrung abhängig.

Deine Aufgaben - als Buchhalter/in

erstellen von Buchhaltungen mit UVA und Monatsabschluss

(die Bearbeitung der Daten erfolgt zunehmend digital)

Gehalt lt. KV ab € 1.800,00 brutto für 40h/Woche, tatsächliche Bezahlung von Qualifikation und Berufserfahrung abhängig.

Deine Aufgaben - als Personalverrechner/in

erstellen der laufenden Kundenpersonalabrechnungen

arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Beratung unserer Mandanten

Abwicklung von GPLA-Prüfungen

Gehalt lt. KV ab € 1.800,00 brutto für 40h/Woche, tatsächliche Bezahlung von Qualifikation und Berufserfahrung abhängig.

Wir bieten

abwechslungsreiche, herausfordernde Tätigkeit in einem motivierten Team

ein angenehmes Betriebsklima mit hohem Maß an Mitsprache und Eigenverantwortung

regelmäßige Fort- und Weiterbildung

Parkplatz

Sende deine Bewerbung inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf und Foto an office@wtstixenberger.at oder per Post an Elisabeth Stixenberger, Oberer Stadtplatz 33, 3340 Waidhofen/Ybbs.