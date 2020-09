Für unser Rechnungswesen suchen wir einen

Buchhalter (m/w/d)

Tätigkeiten:

Kontierung und laufende Buchhaltung bis zur Rohbilanz (Debitoren-, Kreditoren-, Finanzbuchhaltung)

Durchführung sämtlicher Zahlungsläufe

Erstellung von Umsatzsteuervoranmel-dungen sowie laufender Meldungen an Behörden

Mitwirkung bei der Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse

Ihr Profil:

abgeschlossene Buchhaltungsausbildung

praktische Berufserfahrung

gute EDV-Kenntnisse (MS Office ...)

Genauigkeit, Zahlenaffinität, selbständiges und systematisches Arbeiten

Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität, Verlässlichkeit

Der Mindestgehalt gem. Kollektivvertrag der Metalltechnischen In-dustrie beträgt € 2.644,20 brutto auf Basis Vollzeitbeschäftigung (Grundstufe der Beschäftigungsgruppe E, Stand 1.11.2019). Überzahlung entsprechend Ihrer Ausbildung und Qualifikation möglich.

Bewerbungsunterlagen per Post an Franz Burkhard’s Söhne GmbH, z.H. DI Matthias Drechsel-Burkhard, Fabriksstraße 23, 2630 Ternitz oder per Mail an management@fbs.at.