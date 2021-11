Buchhalter mit Kanzleierfahrung (w/m/d)

Du bringst Erfahrung in der Buchhaltung einer Steuerberatungskanzlei mit und hast Freude daran, Kunden aus verschiedenen Branchen, Rechtsformen und Unternehmensgrößen zu betreuen? Dann bist du bei uns genau richtig. Bei COUNT IT TAX treffen jahrzehntelange Erfahrung auf eine digitale Arbeitsweise. Für unsere renommierte Steuerberatungskanzlei in Ybbs/Donau suchen wir einen erfahrenen Buchhalter (w/m/d).

AUFGABEN

Eigenständige Betreuung der laufenden Buchhaltung unserer Kunden aus unterschiedlichen Branchen, Rechtsformen und Unternehmensgrößen

Digitale Belegverarbeitung und papierloses Buchen

Verfassen von Steuererklärungen

Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen

Berechnung der laufenden Steuern und Abgaben sowie die Erstellung monatlicher Abgaben- erklärung (z.B. UVA, ZM, Intrastat)

Laufende Kontenabstimmung und Kontrollen

Auswertung und Interpretation von Zahlen und deren Berichterstattung im Management

Unterstützung unserer Kund*innen direkt vor Ort

Mitarbeit bei Sonderprojekten im Bereich Rechnungswesen, vor allem im Bereich der Digitalisierung

Kommunikation mit Finanzämtern und Behörden

UNSER ANGEBOT

Verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeiten

Flexibles Arbeitszeitmodell mit der Möglichkeit längerer Zeitausgleichsphasen

Selbstständige Aufgabenbereiche, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Möglichkeit, in vielen interessanten Unternehmen zu arbeiten mit einem stabilen und sicheren Arbeitgeber im Rücken

Wertschätzender und freundlicher Umgang zwischen Kolleginnen, Kollegen und Führungskräften

Großartiger Teamspirit und Spaß an der Arbeit

Umfangreiche Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung

Modern ausgestattete Arbeitsplätze und vielfältige Benefits

Verkehrstechnisch sehr gut angebundener Arbeitsplatz, gratis Parkplatz

Für diese Position bieten wir dir ein attraktives Gehalt, das deiner persönlichen Qualifikation und deinen Fähigkeiten entspricht. Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass ein KV-Min- destgehalt in Höhe von 27.700,- EUR brutto pro Jahr auf Basis Vollzeit gilt (BG IIIa, 1.Bj., KV Wirt- schaftstreuhänder, 40 Wochenstunden).

UNSERE ERWARTUNGEN

Erfolgreich abgeschlossene Buchhalterprüfung

Mindestens 3 Jahre relevante Berufserfahrung in einer Steuerberatungskanzlei

Systemaffinität und gute Anwenderkenntnisse über BMD NTCS

Gutes Auftreten und Freude am direkten Kontakt mit Kund*innen

Bereitschaft vor Ort bei Kund*innen zu arbeiten

Eigenverantwortung, Verlässlichkeit, Motivation und positive Einstellung

Bereitschaft zu fachrelevanten Aus- und Weiterbildungen

Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung (Peak-Phasen, freie Tage)

Freude daran, unterschiedliche Kund*innen und verschiedene Systeme kennen zu lernen und interessante Kontakte zu knüpfen

Gute*r Teamlplayer*in

Führerschein der Klasse B, eigenes Fahrzeug

Gute Deutschkenntnisse (mind. Sprachniveau C1)

WEITERE VORTEILE FÜR KOLLEG*INNEN

Altersvorsorge

Gesundheitsmaßnahmen

Essenszulage

Tischfußball

Homeoffice

Gratis Kaffee

Papamonat

Events

Weiterbildung

JETZT BEWERBEN:

COUNT IT Group

Pfaffengraben 2

3370 Ybbs/ Donau

+43 5 770 6

karriere@countit.at

karriere.countit.at