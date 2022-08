Mit neuer Energie in eine bessere Zukunft. Dafür stehen wir und dafür arbeiten wir.

Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, welches sich auf die Produktion von Bioenergie spezialisiert hat. Mit unseren beiden Bioenergieparks in Retz und Ziersdorf versorgen wir seit 2007 ca. 6.200 Haushalte mit Ökostrom pro Jahr. Aufgrund unserer stabilen guten Geschäftsentwicklung verstärken wir uns Team und suchen eine:n

BUCHHALTER:IN – ALLROUNDER:IN (m/w/d)

Raum Hollabrunn| Vollzeit | ab sofort

Unser Angebot

Vertrauen. Familie. Werte. Vision Großes zu leisten. Als kleiner Familienbetrieb gestartet, durften wir in den letzten Jahren stetig wachsen, unsere Liebe und Leidenschaft haben wir dadurch jedoch nicht verloren. Im Gegenteil, Sie werden ein Team mit Kollegen vorfinden, in dem jeder einzigartig ist und Spaß an seiner Arbeit hat! Zudem bietet der Job ein spannendes Aufgabenfeld bei ausgezeichnetem Betriebsklima, attraktiven Sozialleistungen und weiteren Benefits. Kurzum:

Langfristige Festanstellung

Einarbeitung im modernen Büro im Herzen Wiens (voraussichtlich 6 - 12 Monate), danach Wechsel zu Standort im Raum Hollabrunn

Motiviertes und qualifiziertes Team

Flexible Arbeitszeiten

Home-Office teilweise möglich

Teamevents

Zahlreiche Benefits

Ihre Aufgaben

Selbstständige laufende Buchhaltung bis Rohbilanz (Kreditoren, Debitoren, Sachkonten, Banken, Kassa, usw.)

Zahlungsverkehr und Mahnwesen

Monatliche Meldungen (UVA, ZM)

Fakturierung

Ihr Profl

Abgeschlossene einschlägige Ausbildung (Lehre/Matura/Studium)

Berufserfahrung von Vorteil

Sehr gute Deutschkenntnisse

Sehr gute EDV bzw. MS-Office Kenntnisse

BMD NTCS Kenntnisse von Vorteil

Organisationsfähigkeit

Teamfähigkeit, Kommunikationsgeschick

Flexibilität und Selbstständigkeit

Strukturierte und exakte Arbeitsweise

Eigenverantwortlich und motiviert

Für diese Stelle ist ein monatliches Bruttogehalt von € 2.501,98 mit Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung vorgesehen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an Frau Sabrina Kitzberger unter bewerbung@ventureal.com