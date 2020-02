Wir suchen Verstärkung

11teamsports ist mit über 1.500.000 Kunden der größte Onlineshop für Fußball und Teamsport im deutschsprachigen Raum. Zu unserem Fußballkosmos gehören zahlreiche Stores in Österreich, Deutschland und der Schweiz. In Österreich findest du uns in Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck, Krems, Hohenems, Leibnitz und Loosdorf.

Ab sofort suchen wir Verstärkung im Bereich:

BUCHHALTUNG

Standort: Loosdorf

Das bringt der Job:

Selbstständige Leitung der Buchhaltung

Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung

Kundenkontakt in Verbindung mit dem Debitorenmanagement

Kontieren und Verbuchen aller laufenden Geschäftsvorfälle

Laufende Abstimmung der Sachkonten und OPs

Überwachung/Klärung der offenen Posten

Meldungen an Finanzamt

Das brauchen wir:

Ausbildung zum Bilanzbuchhalter / zur Bilanzbuchhalterin vorteilhaft

Abgeschlossene Buchhalterprüfung

Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung notwendig

Sicherer Umgang mit EDV- und Office-Programmen sowie Erfahrung mit ERP-Systemen · Teamfähigkeit, Genauigkeit, Engagement und Belastbarkeit

Eigeninitiative & Einsatzbereitschaft verbunden mit einem hohen Maß an Organisationsfähigkeit

Das bieten wir:

Vollzeitstelle (38,5 Stunden) oder Teilzeitstelle (min. 25 Stunden)

Kompetente und umsetzungsstarke Kollegen

Ein junges, dynamisches Team mit einer tollen Arbeitsatmosphäre

Eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten ab dem ersten Tag

Bezahlung gemäß Kollektivvertrag ab € 2.200,- brutto - Überzahlung möglich

Du suchst genau diese Herausforderungen und bist die richtige Verstärkung für unser Team? Dann bewirb dich jetzt! Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung.

11teamsports AT GmbH

Dietmar Wieser

Betriebsgebiet I/2 3383 Inning

bewerbung-at@11teamsports.com

www.11teamsports.com

Tel.: 0681 20500743