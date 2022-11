Buchhaltung & Controlling im Autohandel

(Vollzeit, Teilzeit möglich)

Als wachsendes Unternehmen und eines der führenden Autohäuser in der Region mit den Marken FORD, SUBARU und Wohnmobile suchen wir Verstärkung zur bestehenden Buchhaltung und Auto-Dispo eine dynamische Persönlichkeit in unserem Team:

Aufgaben:

Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung

Mahnwesen

Erstellen von wöchentlichen und monatlichen Reports & Statistiken

Eigenverantwortliche Abwicklung von Controlling Tätigkeiten, insbesondere KFZ-Handel samt Provisionsabrechnung

Eigenverantwortliche Übernahme der Tätigkeiten im Cash Management und Zahlungsverkehr

Erstellung und Überwachung der kurz- und mittelfristigen Liquidätsplanung sowie der täglichen Disposition und Ausführung des Zahlungsverkehrs

Sie arbeiten zusammen im Team mit einer bestehenden Dispo-Kraft und der Buchhaltung.

Qualifikationen:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Ausbildung Buchhaltung

Gute EDV-Kenntnisse

Berufserfahrung in ähnlicher Position wünschenswert

Gutes Datenverständnis und analytische Fähigkeiten

Wir bieten Ihnen:

Stabiler Arbeitsplatz in einem mittelständischen Familienunternehmen mit ca. 40 Arbeitnehmern und sehr gutem Betriebsklima

Weiterbildungsmöglichkeiten

Die tatsächliche Bezahlung ist abhängig von der jeweiligen Qualifikation bzw. Berufserfahrung.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Petra Aiginger-Klein MBA per Mail an office@aiginger.at