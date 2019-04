BUCHHALTUNGSANGESTELLTE/R in St.Pölten.

Wir sind ein seit Jahrzehnten in der Region St.Pölten tätiges Hausverwaltungsunternehmen und suchen zur Verstärkung eine Buchhaltungsfachkraft, gerne auch Neu- oder Wiedereinsteiger/in, für Vollzeit.

Zu den Aufgaben zählen formelle Rechnungsprüfung, Zahlungsverkehr, Gehaltsverrechnung.

Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz mit angenehmen Betriebsklima. Das Mindest-Jahresgehalt gem. Kollektivvertrag beträgt ca. EUR 22.000,00, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung erfolgt eine entsprechend höhere Einstufung.

Bewerbung mit Lebenslauf und Foto bitte an Realkanzlei Edlauer Immobilientreuhänder GmbH & Co KG, 3100 St.Pölten, Josefstraße 19 oder per E-mail an immobilien@edlauer.com