Felix Austria GmbH ist eine 100%-Tochter der weltweit agierenden ORKLA-Gruppe und eines der bekanntesten und renommiertesten Lebensmittelunternehmen Österreichs. Die innovative Produktpalette, die in Österreich entwickelt und produziert wird, umfasst eine Vielzahl an Produkten von Ketchup, Sugo, Saucen, Sauergemüse, Fertiggerichte & Suppen bis hin zu Müsli und Reformartikeln und wird unter verschiedenen starken Marken an Einzelhandels- und Gastronomiekunden im In- und Ausland vertrieben. In der Finanz-Abteilung wird nun folgende spannende Position besetzt:

Kreditorenbuchhalter (m/w)

TEILZEIT 20h / Woche

Ihr Aufgabengebiet:

Prüfung und Buchung der Kreditorenrechnungen

Neuanlage und Pflege der Kreditorenstammdaten

Erstellung von Zahlläufen

Pflege der OP-Liste

Debitoren- und Sachkontenbuchhaltung in Vertretung

Erstellung UVA in Vertretung

Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen

Mitarbeit bei Finanzprojekten

Diverse administrative Tätigkeiten

Ihr Profil:

Mind. 2-jährige Erfahrung in der Buchhaltung (vorzugsweise Kreditorenbuchhaltung)

Abgelegte Buchhalterprüfung

SAP Kenntnisse von Vorteil

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Präzise, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

Zuverlässigkeit und Engagement, schnelle Auffassungsgabe

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Position in einem wachsenden und wirtschaftlich gesunden Unternehmen. Diese spannende und verantwortungsvolle Position ist mit einem Gehalt von € 1.900,- brutto/Monat auf Vollzeitbasis dotiert, Überzahlung aufgrund von Qualifikation und Berufserfahrung möglich.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – Vertraulichkeit wird natürlich garantiert - an:

FELIX Austria GmbH

Birgit Schuh - Persönlich

Felixstraße 24, 7210 Mattersburg

oder an: jobs@felix.at