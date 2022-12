Wir freuen uns auf Sie an unserem Standort in der Zentrale in Hainfeld!

Ihr Engagement

Mitwirkung bei der laufenden Ergebnisüberwachung für Standorte und Baustellen

Kalkulation von Kostensätzen und Preisen für Produkte und Dienstleistungen

Intensive Mitarbeit in der laufenden Kostenstellenrechnung

Unterstützung der kaufmännischen Geschäftsleitung bei den Themen der Finanzierung, Einkauf, Versicherungen

Aufbereitung von betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Analysen

Unsere Erwartung

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK, FH, WU)

Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS-Office, vor allem Excel)

Berufserfahrung in Controlling, Kostenrechnung oder Bilanzbuchhaltung

Analytisches Denken & strukturierte Arbeitsweise

Eigeninitiative, Organisations- und Koordinationstalent

Unser Angebot

Vielfältiges Aufgabengebiet & vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten

Aus rechtlichen Gründen führen wir das monatliche Bruttomindestgehalt von EUR 3.200,- (brutto) an.Natürlich bieten wir gerne eine, abhängig von Qualifikation & Erfahrung, entsprechende Entlohnung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Mail an transporte@zoechling.at