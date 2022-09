Wir bauen eine grünere Welt - mit Holz. An sechs Standorten in Italien, Österreich, Deutschland und Frankreich arbeiten 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran, international gefragte Konstruktionen zu realisieren - mehrgeschossige Holzbauten, komplette Gebäudehüllen, Industriehallen, Tragstrukturen oder Sonderkonstruktionen aus Brettschichtholz. Wir sind Teil einer familiengeführten Unternehmensgruppe mit Südtiroler Wurzeln, die im Holzbau in Europa führend ist und hochwertige Produkte mit Referenzcharakter realisiert

Mitarbeiter Personalverrechnung (w/m/d)

DEINE AUFGABEN

Selbstständige Durchführung der monatlichen Lohn- und Gehaltsverrechnung

Betreuung der Zeiterfassung

Kontakt zu Ämtern und Behörden

Allgemeine kaufmännische administrative Aufgaben

AnsprechpartnerIn in arbeits-, sozialversicherungs- und lohnsteuerrechtlichen Belangen

DEIN PROFIL

Abgeschlossene kfm. Ausbildung sowie Personalverrechnerprüfung (WIFI)

Idealerweise mehrjährige relevante Berufserfahrung

Erfahrung mit PV-Software (BMD) und sicherer Umgang mit MS-Office

Interesse an beruflicher Weiterbildung

Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägter Teamgeist

Zuverlässige, engagierte Persönlichkeit mit zeitlicher Flexibilität in Spitzenzeiten

UNSER ANGEBOT

Wir bieten Dir eine verantwortungsvolle und herausfordernde Position in einem wachsenden und innovativen, international tätigen Unternehmen

Du arbeitest im Team und Dir stehen verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten offen

KV-Mindestgehalt auf Vollzeitbasis brutto ab € 2.014,41 - Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung vorhanden

Du möchtest uns kennenlernen? Wir freuen uns über Deine Bewerbung.

Manuela Floh

Rubner Holzbau GmbH

Ober-Grafendorf

Tel.: +43 (2747) 2251-350

E-Mail: job.obergrafendorf@rubner.com

www.rubner.com