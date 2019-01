Wachsen Sie mit uns. Unterstützen Sie exzellente Forschung.

IST Austria ist ein kontinuierlich wachsendes, internationales Institut in Klosterneuburg bei Wien, das Spitzenforschung in den Bio- und Formalwissenschaften sowie in der Physik und Chemie betreibt. Als MitarbeiterInnen der Administration und der Scientific Service Units unterstützen wir unsere WissenschaftlerInnen bei ihrer exzellenten Forschungsarbeit.

Personalverrechner/in

VOLLZEIT oder TEILZEIT (ab 20h)

People Services unterstützt WissenschaftlerInnen und MitarbeiterInnen durch professionelles Human Resources Management und serviceorientierte Beratung in allen Bereichen des Personalwesens. Für den Bereich der Personalverrechnung suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt Verstärkung. Sind Sie interessiert, wie Ihre zukünftige Arbeitsumgebung aussehen könnte? Dieses kurze Video gibt Einblicke!

Ihre Aufgaben

Selbständige Durchführung der laufenden Lohn- und Gehaltsverrechnung

Sicherstellung der korrekten Abwicklung von Ein- und Austritten

Abwicklung der Reisekostenabrechnungen (Diäten)

Selbstständige Erstellung von Reports und Analysen

Ansprechpartner/in bei arbeits-, sozialversicherungs- und lohnsteuerrechtlichen Fragen

Schnittstelle zu Behörden, Krankenkassen und MitarbeiterInnen

Abwicklung administrativer Tätigkeiten (z.B. Datenpflege, Ausstellung von Bestätigungen)

Ihr Profil

Personalverrechnungsprüfung & sehr gute Kenntnisse im Arbeitsrecht

Einschlägige Berufserfahrung in der Personalverrechnung und Kenntnisse in der Abrechnung von Dienstreisen

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Sehr gute MS Office Kenntnisse (insbesondere Excel)

Erfahrung mit SAP ist von Vorteil

Verantwortungsbewusste und verlässliche Persönlichkeit

Hohe Serviceorientierung und Zahlenaffinität

Präzise, selbständige und proaktive Arbeitsweise

Wir bieten

Eine herausfordernde Position in einem dynamischen & wachsenden Umfeld

Ein interessantes & zukunftsweisendes Aufgabengebiet

Flexible Arbeitszeiten & betriebliche Sozialleistungen

Eine internationale & offene Kultur

Eine wertschätzende & respektvolle Arbeitsumgebung

Wir legen viel Wert auf Vielfalt und setzen uns für Gleichbehandlung ein

Kostenloser Shuttle-Bus von Wien (Station Heiligenstadt, Dauer: ca. 22 min.) und kostenfreie Parkplätze

Interessiert? Bitte senden Sie Ihre Bewerbungs-unterlagen per eMail an:

recruiting@ist.ac.at

Für diese Position ist abhängig von Ausbildung und Berufserfahrung ein Mindestgehalt von EUR 2.500,-- brutto/Monat vorgesehen. Eine Überzahlung ist je nach Ausbildung, Qualifikation und Berufserfahrung möglich. IST Austria verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten gemäß den gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Weitere Informationen einschließlich der Rechte der Betroffenen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung: https://ist.ac.at/datenschutz/.