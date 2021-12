Personalverrechner mit Erfahrung – in grenzüberschreitendem Kontext (m/w/d)

Standort: Wr. Neustadt

Auch in Teilzeit ab 25 Stunden möglich



Bei uns kannst Du wachsen. Auch über dich hinaus. Du bist auf der Suche nach einer erfüllenden Karriere? Bei Grant Thornton bieten wir genau das. Eine Karriere, in der du deine Ideen umsetzen kannst. Deine Meinung wird gehört. Deine Beiträge sind wertvoll. Wir übernehmen Verantwortung gegenüber unseren MitarbeiterInnen, unseren KlientInnen und der Gesellschaft. Bringe also deine Leidenschaft, deine Ambitionen und deine Inspiration mit, und lasse uns diese gemeinsam verwirklichen.

Als Teil eines dynamischen globalen Netzwerks, bieten wir qualitativ hochwertige Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-Services für ein breites Spektrum an Kunden in Ländern auf der ganzen Welt.

Deine Aufgaben

Eigenverantwortliche Abwicklung der monatlichen Gehalts- und Lohnverrechnung unserer in- und ausländischen Klienten – in englischer Sprache

Verantwortung für Sonderabrechnungen (insbesondere Split Berechnungen und shadow payrolls)

Betreuung und Beratung unserer Klienten vor allem in Spezial-Anfragen zu Lohnsteuer-, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht in Verbindung mit Auslandstätigkeiten

Administration von Ein- und Austritten und Änderungsmeldungen, sowie Bearbeitung von Reisekostenabrechnungen

Analytische Aufbereitung von Lohn- und Gehaltsverrechnungsdaten, HR-Reporting

Dein Profil

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Personalverrechnungs-Diplom sowie bestenfalls Ausbildung zum Arbeits- und Sozialrechtsexperten (m/w/d)

Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen

Mindestens zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung im Bereich Lohnverrechnung, dabei Erfahrung im internationalen Kontext

Exzellenter Umgang mit der deutschen Sprache und sehr gute Englischkenntnisse, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil (vor allem Französisch)

BMD NTCS Lohnverrechnung Kenntnisse wünschenswert

MS-Office Kenntnisse (insb. Excel, Word und Outlook)

Interesse an grenzüberschreitenden Thematiken (wie Entsendungen und Überlassungen)

Hoher Grad an Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit

Eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise

Kommunikativ, Teamgeist, hohe Lernbereitschaft und Kundenorientierung

Unser Angebot

Arbeiten in einem dynamischen und kollegialen Team mit abwechslungsreichen Herausforderungen

Umfassendes Weiterbildungsprogramm

Attraktive Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten in einem wachsenden Umfeld

Flexible Arbeitszeiten unter Berücksichtigung deiner persönlichen Lebenssituation sowie die Möglichkeit des Home-Office

Offene, familienfreundliche Unternehmenskultur über alle Ebenen hinweg sowie teamübergreifende und wertschätzende Zusammenarbeit in der das Arbeiten Spaß macht

Auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung bieten wir ein Jahresbruttogehalt ab EUR 30.500,- in Abhängigkeit von deiner Qualifikationen und Erfahrungen. Die Gehaltsvereinbarung treffen wir im Rahmen eines persönlichen Gesprächs

Dein nächster Schritt

Du fühlst dich angesprochen und willst gerne gemeinsam mit uns wachsen und deine Ziele verwirklichen? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an jobs@at.gt.com

Über Grant Thornton

Grant Thornton ist eines der führenden internationalen Netzwerke von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Beratungsgesellschaften. Unser Netzwerk umfasst derzeit rund 58.000 MitarbeiterInnen in über 135 Ländern. Weitere Informationen über unser Unternehmen, unsere MitarbeiterInnen und unsere Klienten finden Sie auf unserer Website grantthornton.at

Deine Ansprechpartnerin

Nicole Schäbinger

+43 1 505 43 13 2112