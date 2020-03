Zur Unterstützung der Geschäftsleitung suchen wir zum ehest möglichen Zeitpunkt folgende Position:

Assistenz / Office Management (m/w/d)

in Teilzeit (24 bis 30 Stunden/Woche)

Aufgabengebiet:

Unterstützung der Geschäftsleitung

organisatorisches und administratives Office Management

direkter Kundenkontakt – persönlich, schriftlich und telefonisch

Unterstützung der Techniker bei der Projektabwicklung

Detailverkauf samt Administration und Kassaverwaltung

Ihr überzeugendes Profil:

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

kaufmännische Berufserfahrung von Vorteil

gute Deutschkenntnisse (in Wort und Schrift)

Serviceorientierung sowie gute Selbstorganisation

Kommunikations- und Teamfähigkeit

vertrauenswürdige Persönlichkeit mit persönlichem Engagement

gute IT-Kenntnisse (MS-Office, Kalkulationsprogramm von Vorteil)

Wir bieten Ihnen:

sicheren, modernen Arbeitsplatz im etablierten Familienbetrieb

vielfältiges und interessantes Aufgabengebiet

umfangreiche Einschulung

Prozessbegleitung vom Kundenerstkontakt bis Rechnungslegung

angenehmes Betriebsklima im dynamischen Team

Grundlohn lt. KV für 40 Std./Wo. brutto EUR 2.000,-/Monat - Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation/Erfahrung

Wenn Sie Interesse an einer langfristigen, abwechslungsreichen Tätigkeit bei uns haben, dann senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an ak@kern-gmbh.co.at oder per Post an

Ing. Heimo Kern GmbH, Pressbaumer Straße 52, 3443 Sieghartskirchen.

Ihr Kontakt bei Fragen: Frau Andrea Kern 02274/223414