Zur Verstärkung unseres Teams in einem etablierten Familienbetrieb suchen wir am Standort Neudörfl (Bgld) für 40 Stunden eine/n engagierte/n

Bürokauffrau/-mann

Ihre Aufgaben:

Allgemeine Bürotätigkeiten (Postbearbeitung, Bestellungen Von Büromaterial, Empfangstätigkeiten, etc.)

Telefonische Kundenbetreuung und Terminkoordination

Angebotslegung und Fakturierung

Materialbestellung

Vorbereitung der Lohnverrechnung und Diätenabrechnung

Führung der Urlaubsaufzeichnungen, An- und Abmeldungen der Mitarbeiter

Management von Firmentelefonen und Fuhrparkmanagement (7 Fahrzeuge)

Unsere Anforderungen:

Kaufmännischer Abschluss (HAK, HBLA...) mit technischer Affinität

Berufserfahrung in vergleichbarer Position

gute PC-Anwender Kenntnisse, insbesondere MS-Office

Loyalität und Flexibilität

Sachlichkeit, Genauigkeit und Organisationstalent

Wir bieten Ihnen:

Abwechslungsreiche, vielfältige Arbeit in einem etablierten Familienbetrieb

Mindestentgelt laut Kollektivvertrag (bei 40 Stunden wöchentlicher Normalarbeitszeit) 1.830,09 EUR/brutto monatlich. Überzahlung je nach Qualifikation möglich.

Wenn Sie an dieser Position Interesse haben, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung, optimalerweise per E-Mail, an

TRINKL ISOLIERTECHNIK GMBH | SAUERBRUNNERSTRASSE 3 | 7201 NEUDÖRFL

TEL. 02622 / 77360 | INFO@TRINKL.CO.AT | WWW.TRINKL.CO.AT