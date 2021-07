Bietet

Bürokraft M/W

mit Interesse an herausfordernder Büroarbeit (allgemeine Bürotätigkeiten-interne und externe Schulungen sind selbstverständlich, Bearbeitung von Leistungsfällen) eine Dauerstelle gemäß individueller Vereinbarung.

Weiters wird die Position in den Bereichen Anbotlegung, Beantragung, Kontrolle samt allen erforderlichen Nebentätigkeiten im Versicherungsbereich angeboten. Für diese Tätigkeit wäre berufiche Erfahrung von Vorteil ist aber kein Muss.

Auch hier wird natürlich entsprechende Einschulung und Weiterbildung angeboten. Wenn Sie eine dieser angebotenen Tätigkeiten anspricht, würde ich mich über Ihre persönliche Bewerbung freuen.

Die Entlohnung auf Basis Kollektivvertrag ist der Mindeststandard. Wir bieten den Kenntnissen entsprechende Überzahlung an. Kontaktieren Sie uns und Sie werden es nicht bereuen Dienstnehmer in einem seit über 40 Jahren bestehenden Versicherungsmakler und in der Vermögensberatung tätigen Büro zu werden.

Seit über 40 Jahren

offce@hofstaettergmbh.at

www.hofstaettergmbh.at

Tel. 02742/42339