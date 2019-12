Dispo im Autohaus

Dienstort: St. Pölten, Vollzeit (38,5h/Woche) ab sofort

Ihre Aufgaben: Fahrzeugdisposition, Empfang und Telefonzentrale, allgemeine Büroarbeiten und Kassa

Ihr Profil: abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, mind. 10-jährige einschlägige Berufserfahrung, sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse (insbes. Word, Excel, Outlook), strukturierte Arbeitsweise, gute Umgangsformen und sicheres Auftreten, Verlässlichkeit, Belastbarkeit

und Teamfähigkeit

Unser Angebot: angenehmes Betriebsklima, Mitarbeit in einem erfahrenen und engagierten Team, unbefristete Vollzeitposition, Jahresbruttogehalt von 27.440,00 Euro (mit Bereitschaft zur Überzahlung)

Verfügen Sie über die nötige Berufserfahrung und spricht Sie diese Stelle an, dann senden Sie uns eine aussagekräftige Bewerbung an:

Schirak Automobile, z. H. Frau Maria Bandion

Porschestraße 19, 3100 St. Pölten, E-Mail: verwaltung@auto-schirak.at