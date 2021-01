Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten.

Wir suchen zur Verstärkung unserer Einkaufs-Abteilung an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) einen fachlich versierten:

Einkäufer (m/w/d)

Erneuerbare Energie

Ihre Aufgaben:

Mitgestaltung der strategischen Beschaffungsplanung auf Basis unserer Unternehmenswerte mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Optimierung der Einkaufsprozesse und Umsetzung der Einkaufsstrategie

Abwicklung von Beschaffungsvorgängen mit Fokus auf technische Instandhaltungsgüter

Angebotseinholung, Preisvergleich und Analyse

Artikel- und Lieferantenmanagement: Recherche, Auswahl und Entwicklung

Verhandlungsführung mit Lieferanten zu Qualitätsanforderungen und Preisen

Mitgestalten und Verhandeln von langfristigen Liefervereinbarungen und Rahmenverträgen

enger Austausch und Zusammenarbeit mit allen Fachabteilungen des Unternehmens

Ihr Profil:

abgeschlossen technische u./o. betriebswirtschaftliche Ausbildung (HTL, HAK, FH, Universität o.ä.) oder einschlägige berufliche Erfahrung

mind. 3 Jahre Berufserfahrung im Einkauf

umfassende Kenntnisse im operativen Einkauf und der zugehörigen Organisationsstruktur

technisches Interesse - insbesondere an erneuerbaren Energien

verhandlungssichere Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse

proaktive und zielorientierte Arbeitsweise

strukturierte und kostenbewusste Vorgehensweise

ausgeprägtes Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen

sehr gute MS-Office-Kenntnisse

Was wir bieten:

verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsmöglichkeit

modernes Büroumfeld, flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-Möglichkeit

partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen

attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten

zahleiche Mitarbeiter*innen-Benefits

Das Mindestentgelt für diese Position beträgt bei entsprechender Qualifikation EUR 2.500,- brutto pro Monat. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung bieten wir eine marktkonforme Überzahlung.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail an:

bewerbung@wksimonsfeld.at

Windkraft Simonsfeld AG

Energiewende Platz 1

2115 Ernstbrunn

www.wksimonsfeld.at