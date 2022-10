Das Unternehmen

Die Puntamubi GmbH & CO KG ist ein 2022 gegründetes Startup mit Schwerpunkt in Investitionen in Energieanlagen / Energieerzeugung, Consultingleistungen in der Energiebranche und Lösungen für die Energiebranche. Weiters erbringt die Puntamubi Dienstleistungen als Unternehmensberater und Ingenieurbüro für Maschinenbau und ist auch als Handelsagentur tätig.

Die Puntamubi hat kürzlich ein Kleinwasserkraftwerk in Niederösterreich erworben und expandiert rasch weiter in der Akquisition und Bau von PV Anlagen und Kleinwasserkraftwerken.

Im Zuge des internationalen Unternehmenswachstums wird vom Eigentümer ein Geschäftsführer (w/m/d) gesucht, der mit seinem fachlichen Know How und Führungserfahrung in dieser Managementfunktion das Unternehmen mit einer klaren Ausrichtung und Vision weiterentwickelt und die vielfältigen Potentiale sukzessive hebt.

Wir bieten - neben Geschäftsführern/Geschäftsleitern - hier auch qualifizierten Kandidaten (m/w/d) aus der zweiten Reihe mit erster Führungsverantwortung eine ausgezeichnete und langfristige Karrierechance mit interessanter Perspektive.

Wenn Sie sich für eine vielseitige Aufgabe mit Eigenverantwortung und Innovationsspielraum in einem kleinen Unternehmen mit hohem Potential begeistern, freuen wir uns auf den Kontakt mit Ihnen.

Für diese Position ist ein Jahresbruttogehalt von 65.000 Euro vorgesehen. Die Bereitschaft zur Überzahlung bzw. Entwicklung bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung ist gegeben bzw. haben Sie die Möglichkeit, Ihr Gehalt über Ihren Erfolg entsprechend mitzugestalten. Eine Unternehmensbeteiligung mittelfristig ist möglich.

Der Einsatzort: St.Pölten

Aufgaben

Erarbeitung und Definition - in Abstimmung mit den Gesellschaftern - der grundlegenden strategischen und operativen Unternehmensausrichtung

Verantwortung für den weiteren Ausbau der Geschäftsentwicklung sowie die Erschließung weiterer Märkte und Key Accounts

Ausbau des Kraftwerksportfolios

Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes des operativen Geschäfts

Kontinuierliche Steigerung von Umsatz und Rentabilität

Kontinuierliches Wachstum sicherstellen: Rekrutierung von Mitarbeiter/innen und Realisierung eines guten Umfeldes für engagierte und motivierte Mitarbeiter/innen und deren kontinuierliche Weiterentwicklung

Profil

Abgeschlossene technische Ausbildung (Maschinenbau, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, etc.) oder eine vergleichbare Qualifikation und Erfahrung in ähnlich gelagerten Aufgaben und Umfeldern

Profundes Verständnis der Energiebranche - insbesondere Produktwissen in Photovoltaik und Wasserkraft. Ausgeprägte Kunden-, Qualitäts- und Ergebnisorientierung

Controlling und Finanzexpertise

Mehrjährige Auslandserfahrung, bevorzugt Zentral- und Osteuropa, Südosteuropa, GUS, Middle East

Verhandlungssicheres Englisch, sehr gute Kenntnisse in den gängigen EDV und ERP - Programmen

Freude an einer Aufgabe, in der Sie mit unternehmerischer Sichtweise, Hands on-Mentalität die weitere Entwicklung gestalten und beeinflussen können

Unternehmertum

Vorteile

Langfristig angelegte Führungsposition bei einem Unternehmen mit hohem Wachstums-potential und Willen zum Wachstum

Abwechslungsreiche Aufgabe mit Gestaltungsmöglichkeit und attraktiven Rahmenbedingungen und Perspektiven

Vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern

Bewerbungsfrist

Bis 25.11.2022

Bewerbung an

Puntamubi GmbH & CO KG

Salcherstrasse 32

3104 St.Pölten

leopold.heninger@puntamubi.com